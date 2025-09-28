Суд в Москве попросил разыскать 82 тыс. бутылок алкоголя

Арбитражный суд Москвы направил запрос в районный отдел полиции в Воронежской области с просьбой найти более 82 тыс. бутылок алкоголя, принадлежащих обанкротившейся ООО «ПК "Кристалл-Лефортово"». Об этом сообщает «РИА Новости».

«С целью повторного направления запроса в ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области… о предоставлении информации в отношении нахождения/не нахождения алкогольной продукции под арестом в ОМВД России по Новоусманскому району Воронежской области, суд считает необходимым отложить судебное разбирательство»,— указано в материалах дела.

У «Кристалл-Лефортово», которого признали банкротом еще в 2019 году, остался крупный склад алкоголя — 82445 бутылок. Компания хочет продать эти остатки, но Росалкогольрегулирование ей этого не позволило. Компания пошла в суд, чтобы оспорить отказ.

Суд назначил экспертизу, чтобы выяснить, можно ли продавать этот алкоголь, но возникла проблема: эксперт «не смог получить доступ к продукции, которую должен исследовать», цитирует агентство материалы дела. Суд дважды направил запрос в райотдел полиции с просьбой уточнить, где находится алкоголь: первый раз это произошло в июне, второй — в сентябре. Во втором обращении вместе с просьбой суд пригрозил полиции штрафом за срыв процесса. Рассмотрение дела должно продолжиться в следующем месяце.