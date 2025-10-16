«Рынок ИБ проходит стресс-тест: заказчики стали требовательнее, а конкуренция — острее»

В условиях макроэкономической нестабильности и ужесточения регуляторных требований российский рынок кибербезопасности проходит проверку на прочность. О том, как компании адаптируются к новым реалиям, в каких секторах ищут точки роста и почему даже искусственный интеллект не заменит опытного аналитика, “Ъ” рассказал заместитель гендиректора—коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

Фото: Пресс-служба «Газинформсервис» Заместитель гендиректора—коммерческий директор компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков

— Как в целом вы сейчас оцениваете рынок кибербезопасности? Сильно ли он изменился за год?

— Если бы мне нужно было охарактеризовать текущий момент одним словом, им было бы «консолидация». Рынок переживает период серьезной трансформации, и за последний год изменения стали особенно заметны. Мы наблюдаем несколько ярко выраженных трендов.

Во-первых, жесткая денежно-кредитная политика привела к тому, что заказчики стали гораздо осторожнее смотреть на новые проекты. Бюджеты проходят многократные согласования, обоснование ROI (рентабельность инвестиций.— “Ъ”) должно быть «кристально чистым». Это уже не та ситуация, когда можно было экспериментировать со всеми новинками рынка.

Во-вторых, мы видим парадоксальную картину с конкуренцией. В нишах, где раньше были единицы игроков, сегодня появляется пять-десять компаний. Это следствие импортозамещения и поиска новых бизнес-моделей. С другой стороны, кто-то сворачивает бизнес, не выдерживая возросшей борьбы. Рынок очищается от неэффективных решений.

И, в-третьих, изменилась сама логика вывода продуктов. Становится значительно сложнее результативно выводить на рынок новые решения. Причина — в двустороннем давлении: с одной стороны, у заказчиков нет лишних денег, а с другой — время диктует более серьезные требования. Нужно предлагать не просто «еще один продукт», а законченное, интегрируемое решение с доказанной эффективностью.

— Изменился ли спрос со стороны бизнеса и госсектора? Есть ли рост спроса в каком-то из сегментов рынка и с чем он связан?

— Спрос, безусловно, есть, но его характер меняется. Он становится более осмысленным и сегментированным. Если раньше часто были точечные закупки, то сегодня заказчики, особенно в критической инфраструктуре, мыслят категориями комплексной киберустойчивости. Они ищут не просто средства защиты, а партнера, который сможет выстроить полноценную систему безопасности, способную противостоять современным угрозам. Рост спроса напрямую связан с двумя факторами: регуляторным давлением и осознанием бизнес-рисков. Крупные сбои, даже без комментариев о конкретных случаях, заставляют советы директоров и госзаказчиков пересматривать свои подходы к ИБ, увеличивать инвестиции в эту сферу.

— На какие сектора экономики сейчас ориентируется «Газинформсервис» в создании и развитии своих продуктов?

— Наша стратегия основана на двух китах: глубина экспертизы и рыночные тренды. Заказчики в первую очередь ценят реальный опыт, и у нас он накоплен в трех ключевых отраслях: ТЭК, крупные финансовые учреждения и металлургия. За последние годы мы реализовали много крупных проектов — где-то было очень нелегко, но главное, что есть результат и выстроенные деловые отношения продолжают развиваться. Это наше основное конкурентное преимущество — мы понимаем специфику этих отраслей изнутри. Параллельно мы видим значительный потенциал в ритейле. Сказывается импортозамещение — во всех смыслах. Крупные розничные сети, которые раньше могли ориентироваться на западные решения, теперь активно ищут надежных местных поставщиков. Для них критически важны защита персональных данных, обеспечение бесперебойной работы онлайн- и офлайн-каналов продаж, и мы готовы предложить им проверенные решения.

— Какие наиболее интересные задачи стоят перед компанией сейчас?

— Если говорить о продуктах, то это, безусловно, развитие наших флагманских решений в области гибридных и облачных сред, а также создание интеллектуальных систем анализа безопасности, которые способны выявлять сложные целевые атаки.

Но ключевая задача, которая стоит перед нами сегодня,— это интеграция. Мы движемся от продажи разрозненных продуктов к созданию единой, целостной экосистемы безопасности для заказчика. Это сложнейшая задача, требующая не только технологических усилий, но и перестройки внутренних процессов, и развития компетенций. Мы хотим, чтобы наши решения не просто работали «в одной стойке», а были единым организмом, где данные из одного модуля усиливают защиту в другом.

— Планируются ли новые интересные партнерства? С кем и в какой области?

— Мы активно развиваем сотрудничество с лидерами российской сферы IT, и в частности информационной безопасности. Синергия позволяет создавать решения, которые невозможно предложить рынку поодиночке. Ярким примером такого подхода является наша конференция GIS DAYS 2025, где был специальный трек, посвященный именно партнерству. Вместе с нашими коллегами мы рассказали практикам, как построить киберустойчивую IT-инфраструктуру, выбирая лучшие из доступных на рынке решений. Ведь мы целенаправленно позаботились об их совместимости, чтобы избавить заказчика от головной боли по интеграции.

Если же говорить о предметных областях, то здесь мы фокусируемся на гибридных и облачных средах, сетевой инфраструктуре, а также системах с применением ИИ. «Газинформсервис» входит в консорциум по исследованию кибербезопасности в этих системах, что позволяет нам быть на острие технологий и формировать будущие стандарты отрасли.

— По вашему прогнозу, сохранит ли ИБ-рынок свою динамику роста в будущем году и какие факторы, помимо импортозамещения, будут на него влиять?

— Мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом. Наш прогноз основан на том, что после текущего периода управляемого охлаждения экономики, главной целью которого было предотвращение гиперинфляции, мы ожидаем восстановления инвестиционного цикла. Это неминуемо приведет к увеличению спроса на продукты ИБ в связи с вводом новых объектов и запуском цифровых проектов, которые были заморожены.

Помимо импортозамещения, которое продолжит быть драйвером, но в более зрелой форме, мы выделяем два ключевых фактора. Первый — это «очеловечивание» кибербезопасности. Мы понимаем, что, несмотря на весь рост интереса к ИИ, человека в сложных задачах не заменить. Алгоритмы генерируют терабайты данных, но именно экспертный анализ позволяет найти истинную угрозу. Поэтому мы выводим на рынок востребованные сервисы: поиск следов компрометации, расследование инцидентов. Эти услуги помогают заказчику «увидеть лес за деревьями» — вовремя обнаружить и предотвратить сложные, многоуровневые кибератаки, такие как APT.

Второй фактор — аутсорсинг мониторинга и реагирования. Бизнес устал от сложности и хочет получить гарантированный результат. В ответ на этот запрос мы недавно запустили собственный SOC (Security Operations Center). Это закономерный шаг, который позволяет предложить рынку не просто «коробки», а услугу по круглосуточному мониторингу и управлению информационной безопасностью. Мы уверены, что за этой моделью — будущее.

Таким образом, динамика роста сохранится, но его драйверы сместятся от простой замены иностранного ПО к созданию сложных, сервисно ориентированных экосистем безопасности, доказавших свою эффективность в условиях реальных угроз.

Интервью взяла Татьяна Исакова