Лавров: Россия верит в желание США завершить конфликт на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России верят в желание администрации США помочь закончить конфликт на Украине. Так он ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать информацию газеты The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о готовности снять ограничения на использование Украиной оружия большой дальности американского производства для нанесения ударов по России.

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

«Я гадать не люблю,— сказал министр. — Реагировать на каждую газетную строчку — это не очень благодатно».

По словам Сергея Лаврова, опыт из общения с американскими коллегами говорит, что они хотят помочь закончить этот конфликт на справедливой основе. Нет других стран в западном лагере, которые такую позицию занимают, подчеркнул он.

При этом глава МИД РФ обратил внимание на то, что на Дональда Трампа оказывается давление со стороны европейских партнеров.

Анастасия Домбицкая

