Лавров: Россия не видит изменений в подходе США к переговорам

Россия не усмотрела принципиальных изменений в подходе США к переговорам с российской стороной. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы не видим какого-либо отхода со стороны США от курса на проведение открытого честного диалога с РФ»,— указал Сергей Лавров. Он также сообщил, что Москва видит готовность Вашингтона к «честному диалогу по любым вопросам».

По словам господина Лаврова, на переговорах с госсекретарем США Марко Рубио была подчеркнута приверженность идее, что в тех случаях, когда интересы сторон не совпадают, главная задача — не допустить открытой конфронтации.

Анастасия Домбицкая