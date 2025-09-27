В центре Перми готовятся восстановить здание библиотеки им. Кузьмина

Проект по сохранению исторического здания детской краевой библиотеки им. Л. И. Кузьмина на ул. Сибирской, 11, получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Документ опубликован на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия. Здание детской библиотеки является памятником архитектуры и носит наименование «Дума городская». Работы по восстановлению будут охватывать внешний и внутренний облик строения.

Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Объект культурного наследия, построенный в начале XIX века, представляет собой основное здание и два прямоугольных корпуса вдоль ул. Сибирской, соединенных вставкой с внутридомовым проездом. Проект по сохранению памятника разработало ООО «Пермстроймет+». Восстановление комплекса предполагает утепление фасадов, ремонт отмостки по периметру зданий (лит. А2 и А3), ремонт и устройство крылец, а также козырьков над входами, замену оконных заполнений (в лит. А2). В здании заменят внутренние двери, отреставрируют и восстановят существующие и утраченные штукатурные элементы, каменные подоконники, ступени, площадки и ограждения лестниц. Кроме того, предполагается замена внутренних инженерных сетей комплекса.

Здание связано с жизнью и деятельностью семьи пермских предпринимателей и меценатов Смышляевых, а также с выдающимся краеведом Д. Д. Смышляевым. В XIX веке здесь располагались купеческий клуб, Пермская городская дума, Пермская городская управа, первая публичная библиотека и другие объекты.

Прошлым летом инспекция по охране объектов культурного наследия опубликовала приказ об утверждении охранного обязательства собственника памятника архитектуры на ул. Сибирской, 11. Согласно документу, ремонтные работы в здании необходимо провести до 30 декабря 2027 года.