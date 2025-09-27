Spiegel: в ФРГ возникли трудности с оснащением армии цифровой радиосвязью

Германия испытывает серьезные трудности с реализацией программы оснащения армии защищенной цифровой радиосвязью. Испытания системы в мае этого года провалились. Новый проект, который должен был заменить устаревшую аналоговую радиосвязь, признали «непригодным для войск». Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на представителя Министерства обороны ФРГ и собственные источники.

Программа «Цифровизация наземных операций» (D-LBO) предусматривает замену аналоговой связи, которую использует армия Германии с 1980-х годов, на современные цифровые системы производства компании Rohde & Schwarz общей стоимостью нескольких млрд евро. По плану, к концу 2027 года одна из дивизий сухопутных войск должна быть полностью оснащена, а всего новые системы должны установить примерно на 34 тыс. единиц наземной военной техники.

Однако первые испытания на полигоне в Мюнстере выявили серьезные проблемы. Программный интерфейс цифровой радиосвязи оказался слишком сложным для военнослужащих: создание радиосетей с несколькими участниками проходило медленно и с трудом. Попытка командира танкового подразделения быстрого подключения техники к сети не удалась. Кроме того, даже телефонная связь во время учений работала нестабильно.

В одной из танковых бригад переход на цифровые технологии показал дополнительную уязвимость — в период длительной установки оборудования техника, включая танки Leopard, считалась непригодной для использования. Сейчас монтаж завершен лишь на 30 из 200 типов военного транспорта.