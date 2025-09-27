Лавров: Россия не наносит прицельных ударов по странам Европы

Россия не наносит целенаправленных ударов по гражданским объектам Украины и Европы, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Она посвящена итогам участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

«Нам нечего скрывать. Мы никогда не атакуем гражданские объекты»,— сказал российский министр.

«Инциденты случаются»,— добавил Сергей Лавров, подчеркнув при этом, что целенаправленно Россия не направляет беспилотники и ракеты в страны Европы.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли 19 беспилотников. Власти страны утверждают, что БПЛА были российскими. 19 сентября Пограничная стража Польши заявила, что два российских истребителя пролетели на небольшой высоте над платформой польской нефтяной компании «Петробалтик» в Балтийском море.