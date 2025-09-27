Глава Бурятии допустил возобновление промышленного вылова омуля

Промышленный вылов омуля в Байкале вновь может быть разрешен через два года, допустил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, популяция омуля в озере растет.

«Я думаю, что года через два уже в отдельных зонах промышленный вылов можно будет восстанавливать по тем темпам, которые сегодня есть. Ждем решения Росрыболовства»,— сказал господин Цыденов в интервью «РИА Новости».

Как уточнил глава республики, Росрыболовство должно решить, когда именно будет восстановлен точечный промышленный вылов и в каких конкретно зонах. О популяции омуля на северном Байкале он сказал, что рыба «20 лет не подходила к городу Северобайкальск, а сейчас ее с берега ловят».

Промышленный вылов омуля в Байкале запрещен с 2017 года, когда популяция рыбы снизилась до исторического минимума. В 2024 году министр сельского хозяйства Бурятии Галсан Дареев говорил, что промышленный вылов может возобновиться в 2025 году.