В Дагестане произошла давка из-за бесплатной раздачи еды на ярмарке

В дагестанском Избербаше во время ярмарки произошла давка из-за бесплатной раздачи продуктов. Об этом сообщили «РИА Новости» в администрации города.

На кадрах, опубликованных местными Telegram-каналами, видно, как люди толпятся у стола с продуктами, толкая друг друга и пытаясь быстрее забрать еду. Несмотря на призывы организаторов вести себя спокойно, столкновение между посетителями ярмарки продолжалось.

Как уточнили в пресс-службе городской администрации, ярмарка была приурочена к 75-летию Избербаша. Собеседник «РИА Новости» подчеркнул, что инцидент никак не повлиял на общее позитивное настроение участников праздника.