28 сентября в Татарстане ожидаются заморозки и небольшие дожди

В воскресенье, 28 сентября, на территории Татарстана ночью местами возможны туманы и заморозки до 3 градусов, а днем — небольшие дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5 градусов, днем прогреется до показателей от +6 до +11 градусов.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от +1 до +3 градуса. Днем сохранится облачная погода с прояснениями без осадков, максимальная температура достигнет от +7 до +9 градусов.

