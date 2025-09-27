Футбольный клуб «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1

Казанский «Рубин» проиграл московскому «Локомотиву» со счетом 0:1 в матче 10-го тура Российской премьер лиги.

Единственный гол забил Дмитрий Баринов на 78-й минуте. В конце матча судья отменил гол нападающего казанского клуба Дардана Шабанхаджая из-за офсайда.

«Локомотив» по итогам матча набрал 20 очков, что позволило команде выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ. У «Рубина» осталось 15 очков. В составе казанской команды во время матча также дебютировал полузащитник Далер Кузяев, который вышел на поле в начале второго тайма.

Влас Северин