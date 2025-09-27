Лавров: Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было

Глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны Генассамблеи ООН заявил, что Россия не выступает за революции против кого-либо из участников международных отношений. По словам российского министра, Москва видит свою цель в том, чтобы призвать мировое сообщество следовать принципам Устава ООН без двойных стандартов.

«Россия не агитирует за революцию против кого бы то ни было. Наша страна натерпелась от революций больше других,— сказал Сергей Лавров. — Мы просто призываем государства-члены и руководство секретариата (ООН) неукоснительно следовать всем принципам Устава ООН без двойных стандартов».

Как добавил министр, Россию тревожат рассуждения западных стран о третьей мировой войне как вероятном сценарии. По его словам, это особенно актуально, когда под антироссийскими лозунгами «в Европе вновь поднимает голову нацизм, набирает обороты милитаризация».

Анастасия Домбицкая