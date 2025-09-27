Лавров назвал «саботажем» отказ Совбеза ООН продлить иранскую сделку

Глава МИД России осудил отказ Совбеза ООН продлить иранскую сделку 2015 года с трибуны Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке. По словам российского министра, это решение мотивировано попытками Запада добиться односторонних уступок путем шантажа и давления.

«Это окончательно разоблачило курс Запада на саботаж поиска конструктивных решений в СБ ООН и его стремление добиваться от Тегерана односторонних уступок путем шантажа и давления»,— оценил решение Совбеза глава МИД РФ.

Министр назвал «такую политику неприемлемой, а все манипуляции для восстановления антииранских санкций ООН, как и сами эти санкции, незаконными».

В пятницу Совет Безопасности ООН не смог принять предложенную Россией и Китаем резолюцию, которая позволила бы отсрочить восстановление санкционного режима в отношении Ирана.

Анастасия Домбицкая