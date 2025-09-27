Лавров осудил удары по Ирану и Катару

Россия осуждает атаки на иранские ядерные объекты и столицу Катара. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил с трибуны Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

«Заслуживают осуждения удары по иранским объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, а затем и по столице Катара в тот момент, когда там велись переговоры с "Хамас" с участием в том числе американских посредников»,— сказал министр.

При этом Сергей Лавров не стал конкретизировать, чьи именно удары осуждает российская сторона — Израиля, США или обеих стран.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на которую Исламская республика ответила менее чем через сутки. США вступили в конфликт, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое вступило в силу 24 июня.

Анастасия Домбицкая