Лавров: действия Израиля грозят взорвать весь Ближний Восток

Силовые действия Израиля в отношении палестинцев, Ирана и других ближневосточных стран могут привести к эскалации на Ближнем Востоке и более активному вовлечению в конфликт других игроков. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил с трибуны Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке.

«Сегодня незаконное применение силы Израилем в отношении палестинцев, агрессивные действия против Ирана, Катара, Йемена, Ливана, Сирии, Ирака грозят взорвать весь Ближний Восток»,— сказал господин Лавров.

Министр отметил, что «жестоким убийствам гражданского населения Палестины, как и терактам, нет никакого оправдания».

7 октября 2023 года «Хамас» совершил нападение на Израиль, в ответ на что ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» в секторе Газа. В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на которую Исламская республика ответила менее чем через сутки. США вступили в конфликт, нанеся удары по иранским ядерным объектам. Вечером 23 июня Иран атаковал американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном, которое вступило в силу 24 июня.

Анастасия Домбицкая