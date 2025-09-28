Несъедобный гений

В истории русского театра есть имена, за которыми стоит больше чем творческая личность — эпоха. Одно из таких имен — Георгий Александрович Товстоногов. Уже при жизни его называли гением, революционером и провидцем. Но был и другой эпитет — «диктатор». Однако для человека, возродившего из небытия ленинградский Большой драматический театр (БДТ) и 30 лет определявшего путь отечественной сцены, эта «диктатура» была единственно возможной формой творчества. 28 сентября 2025 года исполняется 110 лет со дня рождения режиссера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1985 год. Главный режиссер ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького Георгий Товстоногов

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости 1985 год. Главный режиссер ленинградского Большого драматического театра имени М. Горького Георгий Товстоногов

Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Принято считать, что судьба благоволила Товстоногову: везло ему и в мелочах и в главном, в искусстве и в жизни. Казалось бы, цепочка счастливых случайностей привела сына «врага народа» к статусу единоличного властителя собственной театральной империи и главного режиссера страны. Споры о том, кто из титанов послевоенной сцены — Товстоногов, Ефремов или Любимов, — внес больший вклад в историю, остаются за искусствоведами, однако по масштабу внешнего влияния равных Георгию Александровичу, пожалуй, не находилось. Разумеется, везение сопутствовало ему не более, чем другим, однако можно допустить, что несколько поистине судьбоносных подарков фортуны предопределили рождение такого феномена, как режиссер Товстоногов.

«Я наполовину грузин»,— не уставал подчеркивать он. И это была чистая правда. Будущий мастер не просто рос в Тифлисе в интернациональной семье — он был взращен на почве грузинской культуры, переживавшей в 1920–30-е годы, особенно в театре, настоящий ренессанс. В семье Георгия Товстоногова называли Гогой (детское прозвище осталось с режиссером на всю жизнь), а его младшую сестру Нателу Александровну — Додо. Брат и сестра с детства были настоящими друзьями: вместе читали книжки, ходили на спектакли и каждый день подолгу разговаривали. Позже их квартиры в Ленинграде будут находиться на одной лестничной площадке, а актер БДТ Евгений Лебедев станет мужем Нателы. В жизни Товстоногова младшая сестра занимала особое место. Она была главным советчиком и соратником брата, входила в высший круг театральной и творческой элиты России. Натела Товстоногова — автор многочисленных статей, посвященных жизни и творчеству Георгия Товстоногова и Евгения Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1930-е годы. Георгий Товстоногов с сестрой Нателой

Фото: Большой драматический театр им. Товстоногова 1930-е годы. Георгий Товстоногов с сестрой Нателой

Фото: Большой драматический театр им. Товстоногова

В довоенном Тифлисе Гога, глубоко чувствовавший национальную сцену, все же сделал выбор в пользу русского театра. В городе открылся ТЮЗ, где вчерашний школьник начал путь как помощник режиссера.

Именно оттуда он уехал покорять Москву и ГИТИС и туда же возвращался на каждые каникулы — чтобы уже самостоятельно ставить спектакли. Однажды Гога мог не вернуться: в 1937 году арестовали его отца-дворянина. Студента Товстоногова немедленно отчислили с последнего курса. И тогда судьба сделала ему первый крупный подарок: спустя всего несколько месяцев прозвучала ставшая сакраментальной сталинская фраза «Сын за отца не отвечает». Георгия восстановили.

Окончив в 1938 году ГИТИС, он вернулся в город детства, уже переименованный в Тбилиси. Следующие шесть лет Товстоногов работал режиссером Русского драматического театра имени А. С. Грибоедова. В 1946-м молодой режиссер после развода с первой женой переехал в Москву. Новое место работы — Центральный детский театр. Параллельно Георгий Александрович ставил спектакли в других театрах столицы. С 1949 года жизнь Товстоногова неразрывно связана с Ленинградом, где он начал работать режиссером Театра им. Ленинского комсомола. Успех постановки в этом театре «Из искры» к 70-летию Сталина принес ему Сталинскую премию, а возрождение «Оптимистической трагедии» — Ленинскую и статус одного из главных режиссеров города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Товстоногов в начале 1950-х годов

Фото: Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова Георгий Товстоногов в начале 1950-х годов

Фото: Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова

«Я несъедобен! Запомните это: несъедобен!»

В 1956 году Товстоногов получил предложение, определившее судьбу: возглавить ленинградский Большой драматический театр, находящийся в глубоком кризисе и на грани закрытия. Первое же собрание с труппой стало актом декларации новой эры. «Запомните: я несъедобен!»— заявил он, четко обозначив свои правила игры.

Тогда, в начале 1956-го, Большой драматический готовился отметить 37-й день рождения, пребывая в числе аутсайдеров театральной жизни Ленинграда. Не было прочной режиссуры, собственной репертуарной линии, своего зрителя. Были замечательные актеры — Елена Грановская, Ольга Казико, Александр Лариков, Виталий Полицеймако, Василий Софронов. Были неплохие спектакли, но в целом театр дрейфовал, положившись на волю случая.

Выступив с программным заявлением о собственной несъедобности, Товстоногов пошел на уникальный в истории отечественного театра шаг. Из труппы Большого драматического он уволил почти 30 человек, сделав ставку на мастеров и молодежь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1986 год. Георгий Товстоногов с Алисой Фрейндлих на репетиции

Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС 1986 год. Георгий Товстоногов с Алисой Фрейндлих на репетиции

Фото: Юрий Белинский / Фотохроника ТАСС

Георгий Товстоногов был суровым, требовательным и принципиальным лидером. Но эта «диктатура» была добровольной и основывалась на абсолютной вере актеров в его гений. Он давал каждому возможность раскрыться — если не в одной роли, то в другой. Режиссер тщательно проверял новых артистов на отсутствие «звездности». Алиса Фрейндлих вспоминала, как при переходе в БДТ ее определили в массовку: «Когда я пришла, он меня стал проверять на "звездность". Он меня ввел в массовку, в групповку... И я поняла, что это была проверка». Не в последнюю очередь благодаря таким «проверкам» труппа БДТ стала сильнейшей в стране и попасть туда было сложнее, чем во МХАТ.

Репертуарная политика Товстоногова была безупречна. Уже в первый год он выпустил три премьеры — «Шестой этаж», «Безымянная звезда», «Когда цветет акация», которые критики назвали «сценическими романами». Но настоящим взрывом стал «Идиот» 1957 года с Иннокентием Смоктуновским в роли князя Мышкина. После премьеры зрители аплодировали 32 минуты. Со всего Союза ехали в Ленинград на один день, чтобы увидеть этот спектакль. «Мещане», «Пять вечеров», «Горе от ума», «Эзоп» — каждая постановка становилась вехой, укрепляя место БДТ на вершине советской театральной жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Март 1989 года. Георгий Товстоногов со Светланой Крючковой, Евгением Лебедевым и Олегом Басилашвили на репетиции

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости Март 1989 года. Георгий Товстоногов со Светланой Крючковой, Евгением Лебедевым и Олегом Басилашвили на репетиции

Фото: Рудольф Кучеров / РИА Новости

Система «добровольной диктатуры»

Товстоногов не только ставил спектакли, но и создал собственную педагогическую систему, воспитав плеяду блестящих актеров. В этом по-настоящему звездном списке такие имена, как Олег Басилашвили, Сергей Юрский, Иннокентий Смоктуновский, Кирилл Лавров, Татьяна Доронина, Зинаида Шарко, Светлана Крючкова, Людмила Макарова, Алиса Фрейндлих.

Он показал силу системы Станиславского, дополнив последнюю новыми разработками. Свой театр Георгий Товстоногов называл добровольной диктатурой, где подчинение воле режиссера основано на признании его лидерства и на общей цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 1980-е годы. Георгий Товстоногов, Сергей Юрский и Кирилл Лавров

Фото: Большой драматический театр им. Товстоногова 1980-е годы. Георгий Товстоногов, Сергей Юрский и Кирилл Лавров

Фото: Большой драматический театр им. Товстоногова

Сергей Юрский, один из ведущих актеров его труппы, в книге «Кто держит паузу» так описывал атмосферу репетиций: «...Георгий Александрович сидит за режиссерским столиком в зале. На столике микрофон. Через микрофон он отдает громкие распоряжения помрежу, радисту, постановочной части. Началось действие. Мы со сцены видим огонек его сигареты… Темперамент не позволяет ему оставаться за столиком. Он вскакивает. Микрофон больше не нужен. Подходит к самому барьеру сцены. Его характерная речь с глубокими гортанными нотами и носовым призвуком чуть пружинит… Но вот сдвинулось, пошло, задышало на сцене. Напряжение спадает. Товстоногов глубоко затягивается дымом, удовлетворенно посапывает. Действие пошло, пошло. Товстоногов удаляется по проходу. Мы видим только огонек сигареты в откинутой широким жестом руке... Есть магнетизм в этом человеке. Подошел снова к самой сцене. Дым от сигареты бешено клубится в луче прожектора. Играем и чувствуем, видим боковым зрением нашего режиссера. Идет работа. Репетирует Товстоногов». Юрский так же точно охарактеризовал место театра в жизни мастера: «Театр не был для него подножием для других побед и успехов, театр был целью, началом и концом его желаний».

Георгий Товстоногов работал до самого конца. 23 мая 1989 года, после генеральной репетиции спектакля «Визит старой дамы», режиссер сел за руль своего автомобиля, успел припарковаться на Суворовской площади и умер от сердечного приступа. Ему было 73 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгий Товстоногов на сцене Большого драматического театра

Фото: Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС Георгий Товстоногов на сцене Большого драматического театра

Фото: Белинский Юрий / Фотохроника ТАСС

Сегодня БДТ носит имя своего создателя. Георгий Товстоногов оставил не просто театр — он оставил идею театра как храма, где царят дисциплина, преданность искусству и вера в гениальность режиссерского замысла. Спустя 110 лет эта вера продолжает жить на сцене, которую он когда-то спас.

Анна Кашурина