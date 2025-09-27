За первые восемь месяцев 2025 года Татарстан посетили более 2 млн туристов

Татарстан принял более 2 млн туристов за первые восемь месяцев 2025 года, что вывело республику на пятое место среди популярных туристических направлений в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, передает пресс-служба Правительства России.

Дмитрий Чернышенко отметил, что за восемь месяцев 2025 года период общее число турпоездок по России увеличилось на 5%, превысив 61 млн. В 2021 году число туристических поездок составило 66,5 млн, что на 40% больше по сравнению с 2020 годом. В 2022 году этот показатель увеличился до 73,1 млн, в 2023 году — до 83,6 млн, а в 2024 году — до 90 млн.

Помимо Татарстана, за первые восемь месяцев 2025 года наибольшее количество туристов посетили Москву (8,2 млн), Краснодарский край (6,5 млн) и Санкт-Петербург (4,8 млн). В первую шестерку также вошли Московская область (3,8 млн) и Республика Крым (1,8 млн).

Влас Северин