В МВД назвали мошенничеством списание денег после отказа от онлайн-подписки

Когда онлайн-сервисы списывают деньги с банковских карт или счетов пользователей без их согласия и без объяснений, такую операцию следует считать мошеннической. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями МВД в Telegram-канале.

В МВД подчеркивают, что если деньги снимают в обход любых договоренностей и сервис не пытается разъяснить ситуацию, это повод обратиться в полицию. Пользователей вводят в заблуждение, они теряют деньги, а процедура возврата часто оказывается очень сложной.

При этом в ведомстве отметили, что многие компании действуют недобросовестно, но их действия не всегда подпадают под уголовную статью о мошенничестве. Они намеренно прячут кнопку отписки в запутанном интерфейсе, продолжают списывать деньги по привязанным токенам даже после удаления карты и предупреждают об автопродлении настолько неприметно, что большинство пользователей может этого не заметить. Такие действия ведомство называет недобросовестным предпринимательством.

С 1 марта 2026 года вступит в силу новый закон, который запретит сервисам автоматически продлевать платные услуги, от которых пользователь отказался. Компании должны будут уважать отказ клиентов от использования платежных данных.