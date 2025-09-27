Аэропорт Берлина полностью не восстановил работу через неделю после кибератаки

Международный аэропорт Берлина за неделю не смог полностью вернуться к штатному режиму работы. Тот был нарушен после кибератаки на IT-систему поставщика услуг Collins Aerospace.

Как передает Tagesspiegel, руководство аэропорта Берлина критикует Высшее авиационное управление Германии. В первые три дня власти страны смягчили запрет на прием и отправку рейсов в ночное время. Со вторника они вернулись к правилу, которое запрещает выполнять полеты над Берлином с полуночи до 5:00.

В аэропорту продолжает действовать временная система регистрации багажа. Однако из-за сбоя некоторые пассажиры более недели не могут получить свои чемоданы.

Вечером 19 сентября из-за кибератаки произошел сбой в работе аэропортов Берлина, Брюсселя и Лондона. Пассажиры столкнулись с массовыми задержками рейсов, проблемами с регистрацией и получением багажа.