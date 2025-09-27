19 населенных пунктов Дагестана остались без дорожного сообщения из-за дождей

На автодорогу местного значения «Цуриб—Арчиб» вблизи села Магар сошел селевой поток из-за прошедших дождей. 19 населенных пунктов остались без дорожного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану в Telegram-канале.

«Жертв и пострадавших нет. Движение автотранспорта временно закрыто. Объездной дороги нет»,— заявили в ведомстве. Там отметили, что при необходимости можно пройти по дороге пешком, а также проехать на мотоциклах и лошадях.

Сейчас на месте дежурит одна машина спасательной службы. К работам по расчистке дороги приступить не удается, потому что селевая масса продолжает сходить, пояснили в региональном ГУ МЧС.