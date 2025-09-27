Роспотребнадзор запросил у Турции информацию об отравлении туристов в Кемере

Роспотребнадзор запросил у Минздрава Турции данные о возможном массовом отравлении россиян. Ранее Telegram-каналы писали, что у нескольких десятков граждан России, которые отдыхали в отеле Dosinia Luxury Resort в Кемере, появились симптомы кишечной инфекции.

«Роспотребнадзор подготовил официальный запрос в министерство здравоохранения Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве по борьбе с инфекциями и охране здоровья туристов, с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации»,— отмечается в сообщении Роспотребнадзора.

В качестве профилактики ведомство рекомендовало туристам тщательно мыть руки перед едой, пить только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, а также избегать контактов с людьми, у которых есть признаки респираторных и кишечных инфекций. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться к врачу.