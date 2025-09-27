В Екатеринбурге прошел предпоказ фильма «(Не)искусственный интеллект»

В Екатеринбурге на закрытом показе представили приключенческую комедию Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект» с Леоном Кемстачем в главной роли. Лента успела открыть IV Международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». В официальный прокат фильм выйдет 2 октября.

Закрытый показ комедии Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект»

Фото: София Паникова

Фото: София Паникова

Главные роли исполнили Леон Кемстач, Игорь Хрипунов, Александр Самойленко, Игорь Жижикин, Александра Тихонова, Люба Друзьяк, Борис Каморзин и Сергей Чирков. Трек «Сигма-бой» Марии Янковской и Betsy стал главной мелодией показа.

Картина строится вокруг истории 17-летнего первокурсника Жени, который стал «пилотом» экспериментального робота по имени A.P.O100L (Апостол). Машина обладает собственным характером и волей. Апостол перехватывает управление и сбегает из лаборатории научно-исследовательского центра с главным героем внутри. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие, где юмор соседствует с экшеном, а фантастические ситуации — с настоящими человеческими эмоциями.

Перед кинопоказом в зале был организован прямой эфир, к которому присоединился Леон Кемстач. Актер стал известен в 2023 году после роли школьника Андрея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он поделился, что около 70% всех сцен снимались в павильоне и были дополнены с помощью искусственного интеллекта, а остальное «магия кино».

София Паникова