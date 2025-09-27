Мост между Молдавией и Приднестровьем перекрыли перед выборами

Пешеходная часть моста через реку Днестр, который соединяет молдавский город Резина и Рыбницу в непризнанном Приднестровье, перекрыта. Об этом пишет «Sputnik Молдова».

По словам источника издания в Объединенной Контрольной Комиссии, делегация Приднестровья предложила, чтобы на место выехали представители России, Молдавии и Приднестровья. Молдавская сторона, уточнил собеседник, заявила о начале ремонта на пешеходной части моста.

Ранее депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов сообщил, что власти Молдавии также начали ремонт моста в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй. По его словам, таким образом Кишинев пытается ограничить участие жителей непризнанной республики в парламентских выборах в Молдавии.