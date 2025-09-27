Москва заняла 46 место в мире по стоимости аренды однокомнатной квартиры

Москва заняла 46-е место в мировом рейтинге стоимости аренды однокомнатной квартиры с показателем $687 в месяц. Это значительно ниже, чем у лидеров списка, свидетельствуют данные исследования «РИА Новости».

В числе самых дорогих городов для аренды жилья оказались Лондон и Сингапур. Там средняя цена съема однокомнатной квартиры превышает $2,7 тыс. На третьем месте — Вашингтон с арендной платой около $2,3 тыс. За столицей США следуют Амстердам ($2,25 тыс.), Дублин ($2,2 тыс.), а также Рейкьявик, Люксембург, Гонконг, Берн и Копенгаген.

Самой доступной аренда считается в Дакке (Бангладеш) — около $93 в месяц, а также в Исламабаде ($158) и Каире ($175).