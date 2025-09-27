Почти 2 млн британцев выступили против цифровых паспортов

Петицию против создания в Великобритании цифровых удостоверений личности за сутки подписали более 1,85 млн человек. Накануне правительство страны предложило ввести систему к 2029 году для контроля трудовой миграции.

«Мы считаем, что это станет шагом к массовой слежке и цифровому контролю, и что никто не должен быть принужден к регистрации в государственной системе удостоверений личности»,— отмечается в тексте петиции, которая опубликована на сайте парламента.

Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о планах создать цифровые удостоверения 26 сентября. По его словам, система станет доступна для всех граждан страны и лиц, которые имеют статус резидента. Господин Стармер также сказал, что она будет включать в себя электронный доступ ко всем ключевым государственным услугам.

В сообщении правительства уточняется, что инициатива основана на «жестких мерах по борьбе с нелегальной миграцией». Как указано в публикации, без цифрового удостоверения личности человек не сможет устроиться на работу.

Как пишет The Guardian, все петиции, набравшие более 100 тыс. подписей, рассматриваются в парламенте, при этом доказательств их влияния на формирование государственной политики мало.