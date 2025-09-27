В Казани продолжат активную реставрацию домов купца Щетинкина

В центре Казани на улице Баумана продолжается реставрация двух домов купца Щетинкина. Оба объекта входят в список культурного наследия республики. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани продолжат активную реставрацию двух домов на улице Баумана

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Казани продолжат активную реставрацию двух домов на улице Баумана

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

В доме № 34 проводятся противоаварийные работы. Здание планируют превратить в апарт-отель. В настоящее время укрепляют исторические стены, инъецируя трещины специальными составами. Частично демонтируют аварийные участки стен, сохраняя исторический материал для последующего воссоздания. Разработана проектная документация, которая проходит согласование в органах охраны культурного наследия. Проект предусматривает восстановление утраченных архитектурных элементов и адаптацию внутренних пространств.

В доме № 32 продолжаются работы по устройству железобетонного каркаса, возведению кирпичных стен и монтажу кровельной системы. Особое внимание уделяют восстановлению фасадов, особенно главного фасада, выходящего на улицу Баумана. Внутри здания ведутся отделочные работы и монтаж современных инженерных коммуникаций.

Влас Северин