Пентагон заключил военный контракт с Sikorsky Aircraft на $10,3 млрд

Пентагон заключил контракт с американской авиастроительной компанией Sikorsky Aircraft на сумму $10,3 млрд. Информация об этом опубликована на сайте Министерства войны США.

Согласно контракту, авиастроительная компания должна будет произвести 92 тяжелых транспортно-грузовых вертолетов Sikorsky CH-53K King Stallion для Корпуса морской пехоты. Кроме того, Sikorsky Aircraft будет обеспечивать сопутствующую авиационную и программную поддержку. Работы планируется завершить в феврале 2034 года.