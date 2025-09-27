В Челябинской области ожидается мокрый снег

В воскресенье 28 сентября на территории Челябинской области прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха упадет до нуля — плюс трех градусов, при прояснении ожидаются заморозки до минус трех. Днем воздух нагреется до плюс шести — плюс 11 градусов, в горах до плюс одного. Ветер ночью неустойчивый 1-6 м в секунду, днем северный 4-9 м в секунду, местами порывы до 12 м.