В Самаре задержали фаната «Динамо» с нацистской символикой

В Самаре 43-летний фанат московского «Динамо» попытался пройти на матч любимой команды против местных «Крыльев Советов» с шарфом, украшенным нацистскими символами. Болельщик был задержан.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На атрибутике любителя футбола был изображен «Кельтский крест», используемый фашистами во время Второй мировой войны. В отношении фаната составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ за нарушение правил поведения зрителей.

Ранее в Самаре задерживали еще одного фаната «Динамо». Он пытался попасть на стадион с шарфом, на котором были изображения 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Евгений Чернов