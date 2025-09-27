«Дом Гиннесса» делится историей

Сериал про историю пивного бренда Guinness получил высокую оценку зрителей. Над проектом работал Стивен Найт, шоураннер «Острых козырьков» и сценарист следующего фильма о Джеймсе Бонде. Первый сезон вышел на стриминге Netflix 25 сентября и уже собрал 86% положительных отзывов на сервисе Rotten Tomatoes. Сериал рассказывает историю пивной империи после смерти одного из самых успешных ее руководителей Бенджамина Гиннесса. В центре сюжета — его наследники. События разворачиваются в Дублине и Нью-Йорке XIX века.

Историческая специфика сериала дает ему неплохие шансы на успех, считает кинокритик Иван Афанасьев: «Это история про то, как после смерти основателя империи Гиннесса, всем известного символа британского пива, четыре его наследника сражаются за то, чтобы стать обладателями этого огромного состояния. В такой ситуации все начинает трещать по швам, брат идет на брата. Меня очень сильно ободряет то, что сценарист этого сериала Стивен Найт. Его многие знают как шоураннера "Острых козырьков". Вообще его проекты, на мой взгляд, потрясающие, это один из лучших британских сценаристов. У него до этого был отличное шоу про бокс, можно отметить и "Табу" с Томом Харди. То есть он мастер погружения в определенную историческую эпоху и создания в ней острых сюжетов, которые не эксплуатируют ее всю, а,скорее, что-то нам говорят о людях, которые в ней жили. Это обычно костюмные драмы, но они не про наряды, а про людей.

Я не уверен, что сериал может стать большим хитом, с одной стороны. А с другой, все же это Netflix, который, очевидно, вложился очень сильно в этот проект. Если его будут хорошо продвигать, он станет вируситься, то вполне станет просто интересным, симпатичным сериалом».

В прошлом году несколько раз повторялись случаи с нехваткой пива Guinness в разных странах Европы. В январе ограничения поставок напитка в британские пабы привели к шестикратному росту продаж бренда-конкурента Murphy's. А в апреле нехватку зафиксировали на Майорке. В результате компании Diageo, которой принадлежит марка, пришлось инвестировать почти 170 млн фунтов стерлингов в новый завод. Сериал может стать хорошим имиджевым проектом для ирландского бренда пива, но вряд повлият на продажи, отметил руководитель рекламного агентства Strong Дмитрий Сендеров: «Посчитать, насколько увеличился рост продаж после того, как вышел тот или иной сериал, невозможно. Все такие попытки заканчиваются фиаско. Другое дело, что сегодня для покупателя очень важен фактор, который называется reason to believe, "почему мне должны верить".

Понятно, что у компании с историей, за которой стоят эмоции, какие-то интересные эпизоды, всегда большая фора перед теми, у кого ничего этого нет. Поэтому владелец бренда не ждет мгновенного роста продаж. Здесь решаются совсем другие задачи: его укрепление, добавление эмоций, истории, что, безусловно, впрямую влияет на выбор покупателей. Два очень успешных кейса — это фильмы "Основатель" и "Дом Gucci", когда вокруг известных марок выстраивается канва картины. Всем же интересно узнать, что за сценой, что происходит внутри компании. Guinness нет необходимости себя укреплять, это и так очень известный бренд. Но для того чтобы он держался в центре внимание, безусловно, с ним нужно постоянно работать».

Прошлой зимой в СМИ также ходили слухи о возможной продаже бренда Guinness. Об этом, в частности, писал Bloomberg со ссылкой на источники и сообщал, что сумма сделки могла составить $10 млрд. Однако компания Diageo эту информацию опровергла. По данным агентства, за прошлый год акции корпорации упали на 27%. Причиной стало сокращение продаж алкогольной продукции на крупнейших рынках.

Ульяна Горелова