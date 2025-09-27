Член совета при главе Бурятии: на Байкале нужна «резервация», подобная индейской

Член общественного совета при главе Бурятии Галина Арсеньева выступила с инициативой создания на Байкале резерваций по примеру индейских территорий в США. Такая мера, по ее словам, поможет решить проблему так называемой «байкальской правовой аномалии» и улучшить охрану уникального озера и его побережья.

«Байкальская правовая аномалия» — это ситуация вокруг населенных пунктов в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этой зоны действует особое законодательство.

Галина Арсеньева пояснила, что сейчас из-за жестких ограничений, действующих в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, около 140 тыс. жителей Иркутской области и Бурятии лишены многих базовых прав. Им запрещено иметь частную собственность, строить и ремонтировать дороги, очистные сооружения, расширять кладбища. Для решения этих проблем она предложила создать резервации, где государство выплачивало бы компенсации местным жителям за проживание, а они в обмен поддерживали бы чистоту берегов озера. «Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население»,— отметила общественница в интервью РБК.

В качестве альтернативы госпожа Арсеньева предложила сократить территорию Центральной экологической зоны или вывести из нее некоторые населенные пункты.

Экологи, в свою очередь, предупреждают, что такие меры могут ослабить природоохранный статус Байкала и негативно сказаться на его экологии. Они призывают к разработке иных законодательных поправок для устранения правовой аномалии.