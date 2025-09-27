Светомузыкальный фонтан на площади Ижевска отключат через два дня

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска прекратит свою работу через два дня, 29 сентября. Обслуживающая организация начнет зимнюю консервацию объекта. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Предстоит очистить насосы, приямки и форсунки от опавшей листвы и мусора. Проверить еще раз техническое оснащение, спустить воду из чаши и промыть ее»,— говорится в сообщении.

Фонтан начал работать 13 мая. За это время чашу осушали и наполняли 220 т воды 19 раз. В зимний период специалисты будут проверять объект понедельно.