Светомузыкальный фонтан на площади Ижевска отключат через два дня

Светомузыкальный фонтан на Центральной площади Ижевска прекратит свою работу через два дня, 29 сентября. Обслуживающая организация начнет зимнюю консервацию объекта. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Предстоит очистить насосы, приямки и форсунки от опавшей листвы и мусора. Проверить еще раз техническое оснащение, спустить воду из чаши и промыть ее»,— говорится в сообщении.

Фонтан начал работать 13 мая. За это время чашу осушали и наполняли 220 т воды 19 раз. В зимний период специалисты будут проверять объект понедельно.

Фотогалерея

Как программисты управляли фонтаном на IT-конкурсе 12 сентября

Конкурс программирования «Код в городе» прошел вечером 12 сентября

Конкурс программирования «Код в городе» прошел вечером 12 сентября

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Специальный гость, открывший мероприятие, — коллектив «Бабушки из Бураново»

Специальный гость, открывший мероприятие, — коллектив «Бабушки из Бураново»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

С торжественным словом обратился заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов

С торжественным словом обратился заместитель председателя правительства Удмуртии Тимур Меджитов

Фото: Тимур Меджитов, telegram

Посмотреть на «запрограммированный» светомузыкальный фонтан пришло более 6 тыс. зрителей

Посмотреть на «запрограммированный» светомузыкальный фонтан пришло более 6 тыс. зрителей

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

В конкурсе приняли участие 17 команд (более 80 участников) из IT-отрасли, а также обучающиеся из ИжГТУ и ижевских лицеев

В конкурсе приняли участие 17 команд (более 80 участников) из IT-отрасли, а также обучающиеся из ИжГТУ и ижевских лицеев

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Победу в основной номинации одержала команда «Трешка в центре» из холдинга T1 с композицией «V for Vivaldi»

Победу в основной номинации одержала команда «Трешка в центре» из холдинга T1 с композицией «V for Vivaldi»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Второе и третье место в основной номинации заняли коллективы «Дети завода» (Ижевский радиозавод) и «Непотопляемые» (Девелоника). Они представили композиции «Roundtable Rival» и «Don’t Rain on My Parade» соответственно

Второе и третье место в основной номинации заняли коллективы «Дети завода» (Ижевский радиозавод) и «Непотопляемые» (Девелоника). Они представили композиции «Roundtable Rival» и «Don’t Rain on My Parade» соответственно

Фото: Тимур Меджитов, telegram

В специальной номинации имени Петра Чайковского победу одержала команда «Чат создали вчера» (Ижевский радиозавод) с композицией «Dance of the Sugar Plum Fairy»

В специальной номинации имени Петра Чайковского победу одержала команда «Чат создали вчера» (Ижевский радиозавод) с композицией «Dance of the Sugar Plum Fairy»

Фото: Тимур Меджитов, telegram

В числе участников также специалисты из «Центр Автоматизации», UDS, «БР Консалт», ELMA, «Русские информационные технологии», «Ситек», «Рексофт», Directum, «Центр цифровых технологий Удмуртской Республики»

В числе участников также специалисты из «Центр Автоматизации», UDS, «БР Консалт», ELMA, «Русские информационные технологии», «Ситек», «Рексофт», Directum, «Центр цифровых технологий Удмуртской Республики»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Примечательно, что фестиваль состоялся на 256-й день года (отсылает к 256-битному ключу шифрования)

Примечательно, что фестиваль состоялся на 256-й день года (отсылает к 256-битному ключу шифрования)

Фото: Тимур Меджитов, telegram

Приз зрительских симпатий ушел команде «Дети завода», которая представила композицию «Roundtable Rival»

Приз зрительских симпатий ушел команде «Дети завода», которая представила композицию «Roundtable Rival»

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

