Московские школьники взяли золото на международной олимпиаде по астрономии

Шесть московских школьников завоевали золотые медали на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Мероприятие проходило на федеральной территории «Сириус» с 20 по 27 сентября.

Абсолютной победительницей стала Екатерина Чуркина из школы № 179, которая набрала максимальное количество баллов. Золотые медали также получили Николай Гамынин из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №1 79, Ольга Карасева из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы «Летово».

В соревнованиях участвовали школьники из 20 стран. Олимпиада проходила в четыре тура, а задания были связаны с реальными научными исследованиями в области астрономии.

Сергей Собянин поздравил победителей и пожелал им новых достижений и открытий в науке. Он отметил, что сборную России на олимпиаде представляли именно эти шесть москвичей.