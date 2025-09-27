Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Московские школьники взяли золото на международной олимпиаде по астрономии

Шесть московских школьников завоевали золотые медали на Открытой международной олимпиаде по астрономии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. Мероприятие проходило на федеральной территории «Сириус» с 20 по 27 сентября.

Абсолютной победительницей стала Екатерина Чуркина из школы № 179, которая набрала максимальное количество баллов. Золотые медали также получили Николай Гамынин из лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, Владимир Зинин и Иван Пругло из школы №1 79, Ольга Карасева из школы Центра педагогического мастерства и Маргарита Цветкова из школы «Летово».

В соревнованиях участвовали школьники из 20 стран. Олимпиада проходила в четыре тура, а задания были связаны с реальными научными исследованиями в области астрономии.

Сергей Собянин поздравил победителей и пожелал им новых достижений и открытий в науке. Он отметил, что сборную России на олимпиаде представляли именно эти шесть москвичей.

Новости компаний Все