Ставропольский край посетило более 9 млн человек в 2024 году

В 2024 году Ставрополье посетило более 9 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства туризма и оздоровительных курортов.

Фото: Telegram-канала главы Кисловодска Евгения Моисеева

В прошлом году в крае реализовано 11 проектов в санаторно-курортной и гостиничной сфере с объемом инвестиций свыше 6 млрд руб. Благодаря мерам господдержки в виде льготного кредитования в 2024-2025 годах в отрасль будет привлечено более 52 млрд руб.

В ведомстве отметили, что для гостей региона работают 682 средства размещения на 58 тыс. мест, включая Кавказские Минеральные Воды.

Наталья Белоштейн