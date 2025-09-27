ЧС из-за засухи в Ростовской области получит федеральный статус

Действующий в Ростовской области из-за засухи режим ЧС обретет статус федерального, заявил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, это поможет привлечь дополнительные ресурсы для компенсации потерь аграриям.

«Вчера на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в связи с массовой гибелью урожая была поддержана наша просьба о присвоении федерального характера нашей чрезвычайной ситуации»,— рассказал «Интерфаксу» господин Слюсарь.

Губернатор сегодня посетил город Цимлянск, где пообщался с главами сельхозпредприятий. Они рассказали Юрию Слюсарю, что из-за заморозков и засухи в Цимлянском районе погибла седьмая часть посевов — более 10 тыс. га, а урожайность снизилась с 35 ц/га в 2024 году до 27 ц/га. «Хозяйства терпят убытки и просят оказать им помощь»,— добавил господин Слюсарь.

Региональный режим ЧС введен из-за заморозков в 43 районах Ростовской области, из-за засухи — в 27 районах. Общий ущерб от засухи оценивают почти в 4 млрд руб., от ЧС пострадали более 550 сельхозпредприятий. Сейчас оценка ущерба продолжается в пяти районах, где режим ЧС действует с сентября.