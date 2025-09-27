«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о целях национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Если сталь XIX века дала миру железные дороги, то новые материалы XXI века — реакторы, двигатели и аппараты, которые работают в сложных условиях: при высокой температуре, радиации или давлении. Разработка таких прочных сплавов, новых спецматериалов, запуск их в производство и массовый выпуск — одно из направлений национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии». Предполагается, что в результате время от возникновения идеи до появления серийного образца сократится в полтора-два раза, что позволит делать детали, которые раньше были слишком дорогими или требовали годовых испытаний. Это касается, в частности, материалов для ядерной энергетики.

Но помимо сплавов необходимы и новые технологии для работы с ними. Это и методы термообработки, вакуумные установки, прессы высокого давления и приборы для контроля структуры — все, что позволяет проверить материал «на прочность» прежде, чем он пойдет в производство реактора или двигателя. Отдельный вектор — синтез сверхтяжелых элементов и изучение их свойств. Понимание, как материал держит удар в таких средах, открывает путь к прорывам в судостроении, авиации и космосе. В итоге появятся серьезные и перспективные ниши: производство высокотемпературных сплавов и покрытий, вакуумные печи и установки для термообработки, оборудование для испытаний и многое другое.