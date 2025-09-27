Вино поддалось стихиям

Виноделы Крыма снизят объемы производства, все из-за плохого урожая. Ягод в этом году соберут от 30% до 50% меньше, чем в прошлом, сообщает РБК со ссылкой на институт виноградарства и виноделия «Магарач». В республике в этом году планировалось заложить 900 га виноградников, сообщали в местном минсельхозе. Сейчас площадь насаждений составляет почти 21 тыс. га. В 2024-м, по данным Минсельхоза, общий урожай винограда по России был рекордным и составил 908 тыс. тонн.

Сбор этого сезона завершится в течение пары недель, однако уже сейчас понятно, что погодные аномалии лишили виноделов Севастополя значительной части сырья, констатировал основатель семейного винного хозяйства UPPA Winery Павел Швец: «В этом году у нас самый низкий урожай за всю историю хозяйства. Мы получили всего треть от нормы. Дело в том, что в конце апреля случились поздние весенние заморозки, очень мощные, очень разрушительные, и было уничтожено до 90% основных почек. У винограда есть основная и замещающая почки. Основные умерли почти везде, а на замещающих — гроздей меньше, созревают они неравномерно, и на некоторых сортах их нет вообще. В мае прошел град, от которого пострадали еще некоторые участки. В завершении всего засуха продолжается второй год подряд.

Конечно, вина по некоторым сортам получатся более интересными, чем в предыдущие годы, особенно белые. Они будут более концентрированными, сложными, многогранными. Но красными винами я меньше доволен, потому что было неравномерное созревание.

С последствиями этого сезона мы также будем еще года два разбираться».

На краснодарских винных хозяйствах в начале лета также прогнозировали снижение объемов урожая. Однако начало сбора оказалось в пределах средних значений, рассказал руководитель виноградарского подразделения «Абрау-Дюрсо» Андрей Ермаков: «С одной стороны горы дело обстоит так, с другой стороны — иначе. У нас даже дождь идет так, что на левую руку капает, а на правую — нет. Из тех площадей, которые у нас собраны по Абрау, можно сказать, что урожай находится в ожидаемых величинах и цифрах. Никакие погодные катаклизмы не повлияли. Урожай не хуже, чем в предыдущие три года, и однозначно лучше, чем в 2024-м. То, что предстоит убрать, я думаю, будет примерно то же самое, еще и разные сорта, разные сроки созревания, разные года посадок. Весь виноград, собираемый в Абрау, сдается исключительно на завод шампанских вин ЗАО "Абрау-Дюрсо"».

Эксперты «Винного гида России» от Роскачества в 2025 году прогнозируют роста производства российских сухих и полусухих вин из белых сортов винограда «Рислинг», «Совиньон Блан», «Мускат», «Пино Гри» и «Кокур». При этом самыми популярными сортами для закладки новых лоз в прошлом году стали «Каберне Совиньон», «Шардоне» и «Пино Нуар». Виноделы новой волны собирают сырье на разных терруарах и получают небанальные винтажи, пояснил основатель бренда Radio Wine Никита Абалихин: «Хоть урожай и небольшой, но у меня это практически не повлияло на цену и на какие-то финансовые показатели в плане себестоимости бутылки. Даже есть более высокие ожидания от винтажа 2025 года: будут сильные вина. Ожидаем их в 2027-м. В целом рынку тяжело дается перестройка цены: проще, наверное, дать клиенту меньше вина, чем поднять на него цену и потерять.

На самом деле это хороший стимул для виноделия в России. Не каждый год будет удачным, готовьтесь к тому, что бывают сложные времена. Будем прорисовывать на несколько лет вперед стратегию развития хозяйства и выпуска винтажей.

Политика цены за бутылку станет рассчитываться, исходя не из нынешних реалий, а из всех рисков, которые могут в следующие пять лет сложиться».

При этом цены на вино в России в первом полугодии увеличились в среднем на 10-15%. По словам участников рынка, до конца года они могут вырасти еще заметнее. Покупатели уже отреагировали на это снижение спроса — минус 12% на тихие и минус 5% на игристые вина. Такое поведение объясняется и сокращением ассортимента: поставки из недружественных стран снизились более чем на 50%.

Юлия Савина