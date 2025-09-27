В отеле в турецком Кемере не получали обращений об отравлении россиян

В отеле Dosinia Luxury Resort в Кемере заявили, что не получали информацию о случаях отравления россиян из-за некачественного питания. Telegram-канал Shot сообщил, что отравились «несколько десятков туристов».

По данным канала, двухлетнего малыша из России экстренно доставили в больницу с симптомами кишечной инфекции. О других случаях госпитализаций данных нет. Пострадавшие постояльцы якобы подозревают, что отравились из-за некачественной еды.

«К нам не поступало таких обращений от российских туристов»,— заявила «РИА Новости» представительница отеля.

Представитель муниципалитета Кемера также сказал агентству об отсутствии обращений от россиян. Он заверил, что проверит появившуюся в интернете информацию.