Лавров пригласил министра иностранных дел Казахстана в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил коллегу из Казахстана Ермека Кошербаева с назначением на новую должность и пригласил его в Москву. Поздравление опубликовано в Telegram-канале посольства России в Казахстане.

«Убежден в том, что мы с вами будем продуктивно взаимодействовать в целях дальнейшего упрочения российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества на благо братских народов двух стран»,— заявил господин Лавров. По его словам, назначение Ермека Кошербаева на пост главы МИД Казахстана говорит о том, что руководство заслуженно оценило работу министра.

Сергей Лавров также поздравил со вступлением в новую должность Мурата Нуртлеу, бывшего главу МИД Казахстана. Его назначили на пост помощника президента Республики Казахстан по международному, инвестиционному и торговому сотрудничеству.

Глава МИД РФ поблагодарил господина Нуртлеу за плодотворную работу в период пребывания на посту министра иностранных дел Казахстана. Сергей Лавров также выразил надежду на то, что Мурат Нуртлеу продолжит и дальше уделять внимание укреплению российско-казахстанских отношений.