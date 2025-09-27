Лукашенко обсудил с Путиным совместные шаги в «это сложное время»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на прошедших в Кремле переговорах с президентом России Владимиром Путиным стороны обсуждали совместные решения и шаги, необходимые для преодоления нынешних сложностей. Встреча продлилась более пяти часов и включала формат тет-а-тет, рабочий завтрак, а также общение в рабочем кабинете российского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Александра Лукашенко, мировая обстановка сейчас заставляет даже крупные и богатые ресурсами страны, такие как Россия, думать над стратегиями действий. «Мир разделен на куски, рвут кусками: это мое, а это мое. И начинают душить. От нас не отстанут. А я вас должен уговаривать работать»,— приводит слова белорусского президента агентство «БелТа».

Также главы государств обсудили двусторонние вопросы сотрудничества, включая строительство атомной электростанции и поставки газа. По итогам было достигнуто соглашение о поставках российского газа в Белоруссию на пятилетний срок.