Синоптик Вильфанд прогнозирует заморозки во всей европейской части России

На большей части российской территории в ближайшие дни ожидается резкое похолодание с заморозками. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха будет ниже климатической нормы, при этом в нескольких регионах она упадет на 15–20 .

Холодные воздушные массы начнут поступать с севера уже в воскресенье, что приведет к значительному снижению температуры. Похолодание будет распространяться с запада на восток, уточнил господин Вильфанд. В Северо-Западном и Центральном федеральных округах, включая Московскую область, а также на юге ЦФО — в Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Курской областях — ожидаются ночные заморозки до -2–3 °C.

Кроме того, заморозки прогнозируются в южных регионах – Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Ставропольском крае. В Поволжье температура ночью опустится до -5–6 °C, а на Урале и юге Сибири морозы могут быть еще сильнее.

В регионах Сибири и Дальнего Востока также ожидается резкое понижение температуры. В Новосибирске, где на прошлой неделе было около +25 °C, к понедельнику температура снизится до +5–10 °C, с ночными заморозками. Аналогичная ситуация прогнозируется в Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. В Иркутской области похолодание начнется со вторника, а в Амурской области – 30 сентября и 1 октября.