Общественная палата РФ: помимо МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные

После повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России более чем на 20% в 2026 году вырастут и социальные выплаты. Среди них — больничные, декретные пособия и отпускные, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

МРОТ служит базовой величиной для расчета широкого круга социальных гарантий. От него зависят выплаты по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за детьми до 1,5 лет, компенсации за командировки, а также объем страховых взносов работодателей. Именно эти страховые взносы влияют на формирование пенсионных баллов, а значит, повышение МРОТ повысит будущие пенсии работающих граждан. При этом уже назначенные пенсии на размер не повлияют, уточнил господин Машаров.

Кроме федерального уровня, регионы имеют право устанавливать свой МРОТ, который не может быть ниже федерального. Вместе с тем показатель может превышать федеральный уровень после согласования с профсоюзами и работодателями.