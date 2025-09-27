Умерла актриса из «Мимино» и «Глухаря» Людмила Гаврилова

Российская актриса и телеведущая Людмила Гаврилова умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщил ее сын Таир Газиев в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Причину смерти госпожи Гавриловой он не назвал. Прощание с ней пройдет 29 сентября в Николо-Архангельском крематории в Балашихе.

Людмила Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. В 1973-м актриса окончила Театральное училище им. Бориса Щукина и сразу была принята в труппу Московского академического театра Сатиры под руководством Валентина Плучека. Там она проработала до 2011 года. После завершения театральной карьеры госпожа Гаврилова стала преподавать актерское мастерство в Щукинском училище.

За свою карьеру госпожа Гаврилова снялась более чем в 120 фильмах и телепроектах. В 1974 году она получила главную роль в фильме «Северная рапсодия». Известность ей принесли роли в фильмах «Тимур и его команда» и «Мимино». Также она участвовала в съемках сериалов «Земский доктор», «Глухарь», «Солдаты» и «Склифосовский». В 2000-х и 2010-х годах актриса была постоянной ведущей телепрограммы «Настроение» на канале ТВЦ.