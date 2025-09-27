Зарубежные СМИ: О чем Владимир Зеленский просит Дональда Трампа?

Дональд Трамп не против украинских ударов вглубь России. Как стало известно источникам The Wall Street Journal, американский президент на встрече с украинским коллегой 23 сентября дал понять, что готов отменить запрет на использования ВСУ дальнобойного оружия для ударов по территориям РФ. Однако никаких обещаний на этот счет не давал. Ведущие мировые СМИ обсуждают детали разговора политиков в кулуарах Генассамблеи ООН. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

Высокопоставленные американский и украинский чиновники сообщили The Wall Street Journal, что в ответ на просьбу Зеленского предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности Tomahawk и разрешить их применять для ударов вглубь России Дональд Трамп сказал, что не возражает. Хотя каких-то обязательств официально отменить запрет США на такие атаки на себя не взял.

Аргументация Зеленского основывалась на том, что такое высокотехнологичное оружие позволит ВСУ наносить удары в том числе и по Москве. А это, в свою очередь, заставит Владимира Путина сесть за стол переговоров, подчеркивает The Telegraph. Пентагон с весны блокирует удары дальнобойными ракетами ATACMS по российским территориям, напоминают американские СМИ. Прежде администрация Белого дома подчеркивала, что ВСУ должно поставить Вашингтон в известность насчет таких планов.

Ракеты Tomahawk могут поражать цели на расстоянии до 2,5 тыс. км, они мощнее, чем ATACMS, и Киев за последний год уже несколько раз поднимал эту тему в разговоре с Вашингтоном, напоминает Axios. Речь о единственной система в списке вооружений, которую Трамп отказался продать НАТО для последующих поставок Украине. При этом Зеленский отмечал в интервью Axios, что Tomahawk очень нужны ВСУ, однако не факт, что Киев будет пользоваться ракетами. «Если у нас будет Tomahawk,— объяснил он, — это станет дополнительным давлением на Владимира Путина».

Как добавляет The Telegraph, пока неясно, предоставит ли Трамп после очередных просьб ВСУ это оружие. Однако источники агентства рассказали, что госсекретарь США Марко Рубио посоветовал своим европейским коллегам воспринимать изменение риторики Трампа «настолько позитивно, насколько возможно». По словам дипломата, американский президент при этом очень зол на Владимира Путина, потому что российский лидер якобы игнорирует его попытки положить конец конфликту. Нынешняя администрация может быть обеспокоена перспективой эскалации. Если Вашингтон предоставит системы Tomahawk, это позволит Москве оказаться в пределах досягаемости. К тому же в США довольно ограниченные запасы таких систем, а на их пополнение уходят месяцы, резюмирует Axios.

