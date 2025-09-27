Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за беспилотника

Вильнюсский аэропорт временно не смог принимать и выпускать самолеты из-за возможного появления БПЛА в воздушном пространстве. Об этом сообщило литовское издание Delfi.

Эту информацию подтвердил представитель аэропорта Тадас Василяускас. «Представители Вильнюсского аэропорта получили информацию из „Воздушной навигации“ о замеченном дроне. По нашим данным взлеты и посадки были приостановлены примерно на 10 минут»,— заявил господин Василяускас изданию.

Отмены коснулись двух рейсов. Сейчас аэропорт работает в обычном режиме, отметил господин Василяускас.

ТАСС со ссылкой на предприятие по управлению воздушным движением «Оро навигация» пишет, что из-за замеченных БПЛА четыре рейса вылетели с опозданием, еще три приземлились с задержкой.