На челябинку завели дело о незаконной миграции 16 иностранцев

Отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску возбудил уголовное дело в отношении 50-летней гражданки, организовавшей незаконную миграцию для 16 иностранцев (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

По версии следствия, местная жительница и уроженка ближнего зарубежья заключала с мигрантами фиктивные трудовые договоры на осуществление ими различных работ. Так она помогала иностранцам оставаться в России.