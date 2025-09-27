В Ставрополе на развитие инфраструктуры СНТ направлено 8 млн рублей

По программе поддержки садовых и дачных товариществ Ставрополя в 2025 году пять СНТ получили субсидию в размере 8 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко Фото: Telegram-канал главы Ставрополя Ивана Ульянченко

За счет программы дачники на условиях софинансирования могут получить субсидию для проведения строительства, ремонта или реконструкции инфраструктуры своих территорий.

В этом году реализацию проектов одобрили СНТ «Победа», где заасфальтировали дорогу. В СНТ «Химреактив» реконструировали линию наружного освещения, а в СНТ «Грушовое» ремонтируют высоковольтную линию.

Кроме этого, дачники в товариществе «Земляне» начали строительство трансформаторной подстанции, а в СНТ «Пламя» идет прокладка напорной канализации.

Все работы планируется выполнить до конца года.

Наталья Белоштейн