РБК: в Кремле обсудили кандидатов в полпреды президента после ухода Гуцана

Российские власти обсудили возможных кандидатов на должность полномочного представителя президента в Северо-Западном округе (СЗФО) после перехода Александра Гуцана на пост генпрокурора РФ. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Основной претендент на должность полпреда — Игорь Руденя, уточнили собеседники издания. Сейчас господин Руденя занимает пост губернатора Тверской области. Двумя другими кандидатами стали Любовь Совершаева, заместитель полпреда в СЗФО, и Михаил Ведерников — губернатор Псковской области.

Окончательное решение о назначении полпреда в СЗФО примет президент России Владимир Путин.

24 сентября Александр Гуцан перешел на пост генерального прокурора России. До этого, с 2018 года, он занимал должность полпреда президента в СЗФО.