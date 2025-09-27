В Ставропольском крае в ДТП пострадали три человека и маленький ребенок

В Нефтекумском округе, в дорожно-транспортном происшествии, пострадали четыре человека, включая двухлетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 20 км. автодороги Ачикулак — Махмуд-Мектеб — Тукуй-Мектеб 49-летний водитель легкового автомобиля Kia в дождь на повороте не справился с управлением, машину выбросило в кювет.

В результате ДТП четверо пассажиров — женщины 43, 43, 41 лет, а также двухлетний ребенок, получили травмы и были госпитализированы в Нефтекумскую больницу. Водитель не пострадал.

Детальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

Наталья Белоштейн