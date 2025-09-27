Татарстан занял третье место в рейтинге регионов по дешевизне бензина

Татарстан занял третье место в рейтинге российских регионов с самым дешевым бензином. Согласно данным агентства «ПромРейтинг». В августе 2025 года средняя цена литра бензина в республике составила 58 руб.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первое место заняла Курганская область, где средняя цена бензина составила 57,56 руб. за литр. Второе место заняла Омская область с ценой 57,78 руб. В топ-5 также вошли Алтайский край (58,59 руб.) и Челябинская область (58,74 руб.).

В десятке регионов с самым дорогим бензином оказались Республика Саха (75,81 руб.), Чукотский автономный округ (75,59 руб.), Камчатский край (74,77 руб.) и Сахалинская область (74,34 руб.).

Влас Северин